الشرطة تفتتح دورة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب"

غزة- الرأي

افتتحت وحدة التخطيط والتطوير التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، في قاعة التدريب التابعة لهندسة المتفجرات بمدينة عرفات للشرطة دورةً تدريبية لتعليم الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب "ICDL".

وأوضح محاضر الدورة الملازم أول عماد الجعل أن الدورة تستهدف تدريب العاملين في مكاتب أقسام الإدارة في مراكز شرطة محافظة غزة وإدارة قوات التدخل وحفظ النظام وشرطة الحراسات وأمن المؤسسات.

وبين أن عدد الملتحقين في الدورة بلغ "14" ضابطاً وصف ضابط، وهي بواقع "36" ساعة تدريبية.

وذكر أن المشاركين في الدورة سيتعرفون على كيفية التعامل مع ويندوز "10" وتطبيقات وبرامج أوفيس 2010، بما يساهم في رفع قدرات الكادر الإداري العامل في المراكز الشرطية والإدارات.

جدير بالذكر أن وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة تنظم العديد من الدورات التدريبية والتخصصية، وورش العمل في مختلف المجالات المطلوبة في العمل لتعزيز، وتطوير قدرات العاملين، ورفع كفاءاتهم.