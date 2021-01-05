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"مدير عام الشرطة" يبحث التعاون المشترك مع النيابة العامة

05 كانون ثاني / يناير 2021 09:16

"مدير عام الشرطة" يبحث التعاون المشترك مع النيابة العامة

غزة- الرأي

بحث مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح صباح امس الإثنين، سبل التعاون المشترك مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وتعزيز مبدأ الشراكة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من قيادة الشرطة، لمكتب النائب العام، حيث رافق مدير عام الشرطة خلال الزيارة، كل من مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد محمد أبو زايد، ومدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العقيد علي القدرة، ومدير ديوان المظالم العقيد رائد العمودي، لمكتب المستشار

وتأتي هذه الزيارة بهدف وضع آليات عملية متطورة تساهم في إنجاز الملفات، والقضايا والإسراع في حلها من أجل تحقيق مبدأ العدالة وإنفاذ القانون بين المواطنين.

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