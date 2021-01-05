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التوجيه السياسي يخرّج دورة الأمن الرقمي لموظفات مديرية تعليم الوسطى

05 كانون ثاني / يناير 2021 11:17

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غزة-الرأي

 نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى لقاءً لتكريم خريجي دورة الأمن الرقمي لموظفات مديرية الوسطى، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج والمقدم محمد جبر مدير مكتب توجيه الوسطى، والرائد نجاح البطنيجي مدير الوحدة النسائية بالهيئة ، والرائد سحر الطيبي من مكتب الوسطى وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، شكر الحاج هيئة التوجيه السياسي على هذه الدورة وعلى كافة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها بالتعاون بين المديرية والهيئة، و واكد على أهمية هذه الدورة والتي تفتح المجال أمام المتدربين للتعامل بحرفية عالية مع الهواتف الذكية والحواسيب وتساعدهن على أداء واجباتهم وأعمالهم على أكمل وجه دون التعرض لخطر ضياع المعلومات أو قرصنتها.

من جانبه، وجّه المقدم محمد جبر الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بالوسطى على الجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل بناء مجتمع واعد، وأوضح بأن الدورة ركزت على مفهوم أمن وحماية وتخزين المعلومات وعناصر أمن المعلومات وبرامج التخريب و الاختراق وسرقة المعلومات وسبل مكافحتها، والتعرف على أنواع الفيروسات والاختراقات التي تصيب أجهزة الحاسوب وأجهزة الاتصال المحمول (الجوال) وخاصة من خلال شبكات الانترنت.

 وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المشاركات في الدورة.

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