تعليم الوسطى و تعليم وكالة الغوث يبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحث وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى ورهام عمار مدير المنطقة التعليمية بوكالة الغوث (غرب الوسطى) سبل التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات التربوية، وضم وفد المديرية كل من مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التخطيط رأفت جبر.

بدوره، هنأ مدير التعليم هشام الحاج مدير المنطقة التعليمية بالمنصب الجديد وشكرهم على تعاونهم المستمر مع وزارة التربية والتعليم والمديرية في كافة المجالات والتي تهدف إلى الرقي بالعملية التعليمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة، ومنها امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الحاج على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الإدارتين بما يعود على مصلحة أبنائنا الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث.