الخدمات البيطرية برفح تبحث قضية بيع الدجاج المتبقي من المزارع في الاسواق

غزة-الرأي

عقدت الخدمات البيطرية بمحافظة رفح اجتماعاً موحداً في بلدية رفح، بحضور كل مندائرة الصحة والبيئة وقسم الرقابة الصحية في البلدية

دائرة الطب الوقائي- وزارة الصحة،ومباحث التموين،وشرطة البلديات

وخلال الاجتماع تم مناقشة وبحث قضية بيع الدجاج المتبقي من المزارع في الاسواق، والذي يتم بيعه بشكل عشوائي، كما تم مناقشة الشروط التي تسمح ببيع هذا الدجاج من ناحية الاوزان والحالة الصحية للطيور وغيرها.

وجرى وضع بعض الاقتراحات فيما يخص تنظيم عملية البيع، واعتماد بعض التوصيات لوصول هذه الطيور الى المستهلك بطريقة صحيحة من المزرعة وحتى السوق ضمن شروط صحية مطابقة للمواصفات المطلوبة، حرصاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك.

