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الاقتصاد تستقبل وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح

05 كانون ثاني / يناير 2021 12:53

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غزة-الرأي

أشاد وفد من نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية بجهود ودور طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالمحافظة الوسطى.
وضم وفد الكتلة النائبان د. سالم سلامة و د. عبد الرحمن الجمل حيث كان في استقبالهما مدير مكتب الاقتصاد في المحافظة الوسطى محمود شقفة ومدير مباحث التموين أسامة الحاج.
وعبر النائبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل طواقم وزارة الاقتصاد العاملة في الميدان ومراقبتها للسلع والمحال التجارية وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
واستمع الوفد للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في ظل جائحة كورونا والتسهيلات التي تقدمها في سبيل دعم الاقتصاد والمنتج الوطني.
واطلع شقفة الوفد البرلماني على أنشطة ومهام المكتب في المحافظة الوسطى وأهم المعيقات التي تواجههم.
وذكر شقفة أنه تم تشكيل لجنة حكومية مكونة من وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة ومباحث التموين، لمتابعة مزارع الدواجن ومحلات بيعها والاسواق والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت رقم مجاني للمواطنين للتواصل ورفع شكواهم للوزارة في أي وقت.
وتم الاتفاق على أن يكون هناك تواصل مستمر لمتابعة شكاوى المواطنين والمستهلكين بين مكتب الاقتصاد ومكتب التشريعي لحلها أولا بأول.
 

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