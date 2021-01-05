المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية غدًا

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية غداً الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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05 كانون ثاني / يناير 2021 01:20
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية غداً الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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