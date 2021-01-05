الحكم المحلي تؤكد على تطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع مصلحة المواطن

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد ابو راس، على أهمية تطوير أنظمة وقوانين أوضاع محطات الغاز المنتشرة بين السكان بما يتناسب مع مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن هذا التطوير يجب أن يتناسب مع مصلحة أصحاب المحطات والتشريع والقانون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب متابعة العمل الحكومي بالتعاون مع الحكم المحلي والدفاع المدني بعنوان " آليات تصويب أوضاع محطات الغاز المنتشرة بين السكان "

بدوره، بين نائب مدير عام قوى الأمن اللواء د.محمود أبو وطفة أهمية تطوير اللوائح والقوانين للتغيير من الواقع؛ مؤكدا على المواصفات الفنية وإجراءات الأمن والسلامة التي تتم داخل المحطات.

من جهته، أوضح اللواء م.محمد المغير من الدفاع المدني أهم تصنيفات المشاكل الحاصلة في محطات الوقود في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية طرح انسب الحلول وسيناريوهات لتصويب المحطات المخالفة.

وتحدثت د. صباح أبو شرخ مختصة في إدارة المخاطر عن إدارة المخاطر وانواعها في القطاع الغزي وأهمية التوعية بها لإدارة الكوارث وتجنب الوقوع بها، مؤكدة على ضرورة عمل فحص اختصاصي كامل لأي مادة تدخل القطاع.

أما أ. أبو ياسر أو شرخ فقد نوه إلى أهمية تثقيف الحضور بمحاصرة علمية عن مخاطر المتفجرات بالقنابل الفراغية وعمليات الاشتغال والانفجار للغاز LBG،وأكد بدوره على اهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية من خلال حماية المحطات من مسببات الاشتعال.

وختم اللقاء بطرح الاسالة من قبل الحضور والإجابة عليها كوسيلة لتبادل المعلومات ومن ثم كتابة التوصيات .