وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم 86 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يجتمع بالإدارة العامة للتدريب المهني لمناقشة المشاريع المهنية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية غدًا وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل و"الأسرى": الاحتلال يتحمّل المسؤولية عن حياة أسرانا وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ زيارات تفتيشية على مشاريع ومنشآت انشائية في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تستقبل وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات البيطرية برفح تبحث قضية بيع الدجاج المتبقي من المزارع في الاسواق وكالة الرأي الفلسطينية حماس: بصمات عياش ما زالت حاضرة في تفاصيل الصراع وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مشاتل الخضار
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل بعنوان " آليات تصويب أوضاع محطات الغاز المنتشرة بين السكان"

الحكم المحلي تؤكد على تطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع مصلحة المواطن

05 كانون ثاني / يناير 2021 03:18

الحكم المحلي تؤكد على تطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع مصلحة المواطن
الحكم المحلي تؤكد على تطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع مصلحة المواطن

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد ابو راس، على أهمية تطوير أنظمة وقوانين أوضاع محطات الغاز المنتشرة بين السكان بما يتناسب مع مصلحة المواطن.
وأشار إلى أن هذا التطوير يجب أن يتناسب مع مصلحة أصحاب المحطات والتشريع والقانون.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب متابعة العمل الحكومي بالتعاون مع الحكم المحلي والدفاع المدني بعنوان " آليات تصويب أوضاع محطات الغاز المنتشرة بين السكان "
بدوره، بين نائب مدير عام قوى الأمن اللواء د.محمود أبو وطفة أهمية تطوير اللوائح والقوانين للتغيير من الواقع؛ مؤكدا على المواصفات الفنية وإجراءات الأمن والسلامة التي تتم داخل المحطات.
من جهته، أوضح اللواء م.محمد المغير من الدفاع المدني أهم تصنيفات المشاكل الحاصلة في محطات الوقود في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية طرح انسب الحلول وسيناريوهات لتصويب المحطات المخالفة.
وتحدثت د. صباح أبو شرخ مختصة في إدارة المخاطر عن إدارة المخاطر وانواعها في القطاع الغزي وأهمية التوعية بها لإدارة الكوارث وتجنب الوقوع بها، مؤكدة على ضرورة عمل فحص اختصاصي كامل لأي مادة تدخل القطاع.
أما أ. أبو ياسر أو شرخ فقد نوه إلى أهمية تثقيف الحضور بمحاصرة علمية عن مخاطر المتفجرات بالقنابل الفراغية وعمليات الاشتغال والانفجار للغاز LBG،وأكد بدوره على اهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية من خلال حماية المحطات من مسببات الاشتعال.
وختم اللقاء بطرح الاسالة من قبل الحضور والإجابة عليها كوسيلة لتبادل المعلومات ومن ثم كتابة التوصيات .

00502b03-751c-479b-a810-3f83aea8a738 الحكم المحلي تؤكد على تطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع مصلحة المواطن
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟