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وزارة العمل توفر 1450 فرصة مؤقتة مع بداية هذا العام

05 كانون ثاني / يناير 2021 04:00

شعار وزارة العمل
شعار وزارة العمل

غزة- الرأي:

أعلن وكيل وزارة العمل  "إيهاب الغصين"، أن وزارة العمل وفرت 1450 فرصة عمل مؤقتة بداية العام الجديد، جزء منها 6 أشهر وأخرى 11 شهر والمعظم سيذهب إلى وزارة الصحة والجزء الآخر سيذهب إلى البلديات". 

وقال الغصين في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى "إن الدفعة الأولى قد بدأت بتوقيع العقود أول أمس وستكون على ثلاثة دفعات الأولى للقطاع الصحي ثم البلديات ووزارة الزراعة والوزارات الأخرى وسيتم الانتهاء من توقيع جميع العقود لنحو 1450 فرصة عمل حتى نهاية الشهر الجاري". 

وأكد أن التسجيل للمشروع ليس لحظي ويوجد رابط دائم على موقع الوزارة يقوم الخريجين والعمال الباحثين عن العمل من خلاله بالتسجيل عليه، مشيرًا لوجود 23 معيار يتم بناء عليه إختيار الأشخاص لمشروع التشغيل المؤقت.

وأشار الغصين إلى أن من أدوار الوزارة المهمة أنها تحاول ايجاد فرص عمل مؤقتة بهدف التمهير وإعطاء الخبرات للخريجين للتخفيف من المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني من عدم وجود مصادر دخل أو وظائف دائمة.

وذكر أن الوزارة استطاعت الوزارة خلال عام 2020 بالتعاون مع الجهات الداعمة توفير ما يقارب 18 ألف فرصة عمل مؤقتة ما بين 3 أشهر إلى ستة أشهر وبعضها وصل لـ11 شهر.

وأوضح الغصين أن وزارة العمل رصدت على رابط التسجيل بموقع الوزارة حتى نهاية العام الماضي نحو 270 الف مسجل باحث عن العمل سواء للخريجين أو العمال العاطلين عن العمل.

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