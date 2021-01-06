"سامسونغ" تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها بعد 10 أيام

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تجهز أولى مفاجآتها لعام 2021 لكل عشاق هواتفها.

ونشرت سامسونغ، مقطع فيديو، يظهر نيتها الكشف عن هاتف ذكي جديد يوم 14 يناير/كانون الثاني.

وعلى الرغم من أن الشركة الكورية الجنوبية لم تعلن هوية الهاتف الذي ستعلن عنه، خلال مشاركتها في معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية الأمريكي في لاس فيغاس، إلا أن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أكد أنه سيكون سلسلة هواتف "غلاكسي إس 21" و"غلاكسي إس 21 ألترا" و"غلاكسي إس 21 بلس".

وربما ستكون تلك الهواتف أيضا بجانب سماعات سامسونغ "غلاكسي بودز" الجديدة.

وتقول سامسونغ في دعوتها: "على مدار العام الماضي، احتلت تكنولوجيا الهاتف المحمول مركز الصدارة في الحياة اليومية حيث يعمل الناس عن بُعد ويقضون المزيد من الوقت في المنزل".

وتابعت الشركة الكورية الجنوبية "الانتقال السريع إلى عالم الجوّال أولاً يجلب معه الحاجة إلى أجهزة يمكنها تحويل الحياة اليومية إلى تجربة غير عادية."

وكانت تسريبات حديثة قد كشفت مواصفات هواتف "غلاكسي إس 21" المنتظر، وانتشرت تسريبات لصور الهاتف الجديد، عبر موقع "تويتر"، والتي استعرضت تصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية، كما يظهر الهاتف في الصور الحية قيد التشغيل.

وأوضحت التسريبات أن سامسونغ تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراغون 888"، في سوق الولايات المتحدة وكوريا.

وأضافت التسريبات أن الهاتف الجديد يدعم ذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام.