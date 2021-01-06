وكالة الرأي الفلسطينية "سامسونغ" تجهز مفاجأة لعشاق هواتفها بعد 10 أيام وكالة الرأي الفلسطينية قريباً.. "تويتر" يتحول لمنصة صوتية وكالة الرأي الفلسطينية "الثقوب الدودية" أنفاق للسفر الى مناطق بعيدة في الكون! وكالة الرأي الفلسطينية اليوم على الأرض بات يمر أسرع مما سبق وكالة الرأي الفلسطينية إنذار لــ 34 دولة عن ابتلاع المحيطات المدن الكبيرة على الأرض وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: لقاحات كورونا تصل فلسطين الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين شرق نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جديدة لأسير بكورونا في قسم (10) بسجن النقب وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة: أسرى سجن عتصيون يعيشون أوضاعًا قاسية وكالة الرأي الفلسطينية الرّشق: المصالحة الخليجية ستعزز خدمة القضية الفلسطينية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

آبل تنتهي من اختبارات المتانة لنموذج آيفون القابل للطي

06 كانون ثاني / يناير 2021 07:07

آبل تنتهي من اختبارات المتانة لنموذج آيفون القابل للطي
آبل تنتهي من اختبارات المتانة لنموذج آيفون القابل للطي

 اجتاز نموذجان أوليان من أجهزة آيفون القابلة للطي الاختبارات التي تهدف للتأكد من متانة الجهاز.

وذكر موقع " macrumors"، أنه تم الانتهاء من اختبارات نظام المفصل القابل للطي المصمم من شركة آبل لجهازي آيفون مختلفين في مصنع فوكسكون في الصين.

وأشار إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الأول الذي يخضع للاختبار هو نموذج مزدوج الشاشة، مثل Galaxy Fold.

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون هذا النموذج الأولي نفسه للشاشة المزدوجة الذي ظهرت بشأنه شائعات في شهر يونيو 2020.

​وأشارت الشائعات الصادرة في ذلك الوقت أن هذا النموذج يستخدم شاشتين منفصلتين لكن متصلتين بواسطة مفصل.

وادعت التسريبات أن هذه الشاشات تبدو متصلة وسلسة إلى حد ما.

ويتردد أن هاتف آيفون القابل للطي الثاني الذي يخضع للاختبار هو هاتف ذو شكل صدفي قابل للطي، مثل Galaxy Z Flip.

يذكر أيضا أن شركة آبل قد حصلت على براءة اختراع لجهاز يتضمن شاشتين منفصلتين يمكن جمعهما معا لإنشاء جهاز واحد قابل للطي بمفصل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟