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40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي

06 كانون ثاني / يناير 2021 07:43

40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي
40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم امس الثلاثاء إصابة 40 ما بين لاعبين ومنتسبين للأندية العشرين المنافسة بالدوري الإنكليزي الممتاز، بفيروس كورونا المستجد.
وبلغت الحصيلة الحالية أكثر من ضعف الحصيلة الأعلى سابقا والتي بلغت 18 حالة إصابة بكورونا بين يومي 21 و27 كانون أول/ديسمبر الجاري.
وفي الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن كورونا والتي شملت 2295 شخصا، تبين وجود 28 حالة إصابة بين يومي 28 و31 كانون أول/ديسمبر بجانب وجود 12 حالة إصابة جديدة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.
وأوضحت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أنه رغم ارتفاع حالات الإصابة، فلديها “كل الثقة” في استكمال المباريات أثناء حالة الإغلاق التي تعيشها بريطانيا على المستوى الوطني.
وتأجلت أربع مباريات بالفعل بسبب وجود حالات إصابة بالعدوى بين اللاعبين ، علما بأن خمسة من لاعبي فريق الرجال في مانشستر سيتي وأربعة من فريق السيدات يخضعون للعزل الطبي حاليا.
وذكر بيان الرابطة “مع قلة النتائج الإيجابية للاختبارات في الغالبية العظمى من الأندية ، فإن الرابطة تبقى واثقة في بروتوكولاتها لمكافحة كورونا، والتي تحظى بالدعم الكامل من الحكومة، وقدرتها على إقامة المباريات كما هو مقرر لها”.

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