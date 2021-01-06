بطولة مصر: اصابة 9 من لاعبي بيراميدز بفيروس كورونا

اعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري لكرة القدم عن اصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد الاثنين بعد خضوع لاعبي الفريق للمسحة الطبية الاحد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي غدا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات إياب دور الـ 32 الاول في كأس الاتحاد الافريقي، وكان بيراميدز قد فاز ذهابا على استاد الاسكندرية بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو بيراميدز لمسحة إضافية لتحديد قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي.

ورفض مسؤولو بيراميدز الإفصاح عن أسماء اللاعبين وفضل دخولهم العزل المنزلي لحين ظهور نتيجة المسحة الإضافية.