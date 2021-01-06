النائب العام يكرم الفائز بجائزة مبادرة "فكرة لصالح نيابتنا"

كرّم النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، المبادرين المتقدمين بأفكار إبداعية للتطوير العمل الإداري والفني في النيابة العامة ضمن مبادرة "فكرة لصالح نيابتنا" التي أطلقها النائب العام للعام الثاني على التوالي؛ للارتقاء بأداء النيابة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الأداء في وسائل خدمة المواطنين والمتعاملين.
وشارك في المبادرة 11 عضو وموظف، تم تكريمهم بحضور أعضاء لجنة التقييم، المستشار/ يحيى الفرا ،والمستشار/حسام دكة والمستشار/ محمد مراد كما شارك في التكريم المستشار/ صلاح الدريوي رئيس نيابة غزة
الدائرة الأولى ٠
وتوّج النائب العام عضو النيابة المبدع/ أ٠ معين الوحيدي، والتي حازت فكرته الإبداعية (دبلوم قادة العدالة) كأفضل فكرة قابلة للتنفيذ في العام الحالي 2021 (عام التخصص القضائي وتطوير الأداء الفني).
وأشاد النائب العام خلال كلمته التكريمية بجميع الأفكار التي قُدّمت، مبيناً أن المورد البشري هو ركيزة نجاح المؤسسة وأساس الريادة، وتُستَلهم منه الأفكار الإبداعية، لتمكين تحقيق أقصى درجات الانتماء والثقة، واستثمار الإمكانيات الكامنة وعناصر القوة في خدمة قطاع العدالة، وجعله شريكاً ورافداً في التنمية وقيادة التغيير الإيجابي في مؤسسته.
وتستمر النيابة العامة للعام الثاني على التوالي باستنباط المبادرات الإبداعية، وتطبق أفضلها كواقع عملي؛ بهدف تطوير وتجويد العمل، وتشجيع روح المنافسة بين موظفي النيابة، فضلاً عن نشر ثقافة المبادرات الريادية، وتبادل المعلومات والأفكار البنّاءة؛ في سيبل الارتقاء بصرح النيابة على المستوى الإداري والفني، والجودة في خدمة جمهور المواطنين، على مبدأ تطبيق أفضل الوسائل لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.