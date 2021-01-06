وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تبحث توفر خدمة العلاج بالكي بمراكز الرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 5 حالات وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت": الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً في حالات "كوفيد 19" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يبحث تعاونه مع مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم الفائز بجائزة مبادرة "فكرة لصالح نيابتنا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكرم اخصائيي العلاج الطبيعي وكلية التمريض وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليون و876 ألف وفاة و86 مليوناً و837 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تنفذ لقاًء لشرح كيفية استخدام فحص كورونا السريع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس والخليل وكالة الرأي الفلسطينية البيان الختامي لقمة العُلا يؤكد على تعزيز القضية الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي

النائب العام يبحث تعاونه مع مدير عام الشرطة

06 كانون ثاني / يناير 2021 09:34

النائب العام يبحث تعاونه مع مدير عام الشرطة
النائب العام يبحث تعاونه مع مدير عام الشرطة

غزة- الرأي

بحث النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع الشرطة الفلسطينية، تعزيز الأمن والمحافظة على الاستقرار المجتمعي، والتعاون على مدار الساعة.

جاء ذلك، خلال استقبال المستشار المدهون في مكتبة مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، ومساعده لشئون المحافظات، العميد محمد ابو زايد؛ وبحضورالمستشار محمد مراد رئيس ديوان النائب العام، لبحث  لتوفير الحياة الآمنة لأبناء شعبنا في ظل الظروف الاستثنائية، ومكافحة الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن، وتحقيق العدل، ورد المظالم، واستعادة الحقوق، وإرساء سيادة القانون على الجميع.


ورحب النائب العام بوفد قيادة الشرطة الذي ضم كل من مساعد مدير الشرطة العميد محمد أبو زايد، ومدير ديوان المظالم بالشرطة العقيد رائد العامودي، ومدير الأدلة الجنائية العقيد علي القدرة، وبيّن المستشار المدهون متانة العلاقة وتكامليتها مع المؤسسة الشرطية والأمنية وجهات إنفاذ القانون، وقدّر جهودها المبذولة لإرساء قواعد الأمن والعدالة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية، وأكد على حرص النيابة العامة على متابعة سلامة الإجراءات من خلال التواصل المستمر والمتابعة الحثيثة.
ودار حوار مُعمّق لكل القضايا والتفاصيل المتعلقة بأزمة كورونا وتبعاتها، والحرص على هيبة المؤسسة الشرطية، والحفاظ على حقوق الانسان ورعايتها عند انفاذ القانون.
من جانبه أكد اللواء صلاح، مدير الشرطة الفلسطينية، على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، وتطوّر أدائها في إدارة منظومة العدالة الجنائية، مؤكداً على العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الشرطة على سرعة إنجاز المهام الموكلة لها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة، والالتزام بسلامة الإجراءات القانونية، بما يحقق العدالة والأمن المجتمعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟