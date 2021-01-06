الصحة: تبحث توفر خدمة العلاج بالكي بمراكز الرعاية الأولية

غزة- الرأي

أعلن د. احمد شتات مدير. الدائرة الطبية بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أنه جاري العمل على توفير خدمة العلاج بالكي داخل أقسام الجلدية بمراكز الرعاية الاولية ، من خلال مساعٍ متواصلة لتوفير أجهزة التبريد بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الأولية.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمعه بنائب مدير عام الرعاية الأولية د.موسى عابد، ود. مجدى نعيم رئيس قسم الأمراض الجلدية بمجمع الشفاء الطبى، لإعادة خارطة توزيع خدمة الجلدية فى جميع محافظات قطاع غزة، وتوفير بيئة عمل آمنة .

و قال د.شتات:" سيتم العمل على توفير خدمة صحية ثابتة فى المراكز الصحية من خلال انتداب أطباء دائمين لهذا المراكز لتحسين وتطوير هذه الخدمة بما يحافظ على مأمونية تقديمها للمرضى.