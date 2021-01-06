بلدية خان يونس تستخدم 1820 متر مربع بلاط إنترلوك لتأهيل شوارع المدينة

خان يونس- الرأي

تمكنت الطواقم الفنية المختصة بدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة لمجموعة من شوارع المدينة والأحياء المختلفة لتحسين الحالة المرورية ومنع الحوادث وإظهارها بشكل أفضل، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الفائت.

وبين مسئول ملف الصيانة بالدائرة م. عبد الله خلف أنه تم إجراء أعمال الصيانة من خلال متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق مدينتي خان يونس بالإضافة إلى الملاحظات الميدانية لفرق المفتش الميداني ودائرة الأشغال، مشيراً إلى تم صيانة وتأهيل مجموعة من شوارع المدينة بمساحة إجمالية بلغت (1820) متراً مربعاً بلاط إنترلوك جديد ومستعمل، شملت رصف الشوارع الترابية ب(1210) مترًا مربعًا ببلاط الانترلوك وصيانة طرق أخرى وتعديل هبوطات بـ (610) مترًا مربعًا.

وأوضح م. خلف أنه قد تم إعادة صيانة البنى التحتية من خلال ترميم (76) منهلاً وحفرة امتصاصية للصرف الصحي لشبكات المواطنين وأخرى خاصة بالشبكة العامة للبلدية نتيجة لوجود اهتراءات فيها، إلى جانب تركيب أغطية مناهل بدل تالف عدد (9) و(13) تدخلاً لمصافي مياه أمطار.