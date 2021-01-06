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الداخلية تُحدد شروط مغادرة الأطفال عبر حاجز بيت حانون

06 كانون ثاني / يناير 2021 11:21

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء 6/1/2020، جملة من الشروط لمغادرة الأطفال دون سن 16 عاماً عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت الداخلية، أنه تقرر عدم السماح بمغادرة الأطفال دون سن 16 عاماً عبر حاجز بيت حانون، إلا بعد استيفاء شروط عدة وهي:

1. حضور كلا الوالدين برفقة الطفل، أو إحضار شهادة عدم ممانعة بسفر الطفل من المحكمة الشرعية.

2. استصدار شهادة ميلاد حديثة تتضمن صورة حديثة للطفل.

كما أكدت على أنه سيتم العمل بمقتضى هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 10 يناير 2021، لافتةً إلى أنه لن يتم التعامل مع شهادات الميلاد الصادرة قبل تاريخ 27 ديسمبر 2020.

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