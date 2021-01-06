وكيل وزارة الزراعة يتفقد مزارعي مدينة غزة

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، مزارعي محافظة مدينة غزة، إضافة الى زيارة مربي الدجاج اللاحم، وذلك للتأكيد على دعم الوزارة للمزارع الفلسطيني وحماية منتجه المحلي.

ورافق القدرة مدير زراعة غزة م. أحمد فطاير، ومدير العلاقات العامة والاعلام، أ. فايز الشيخ ، وعدداً من مهندسي المديرية.



وأكد القدرة خلال لقاءه بالمزارعين على سياسة وزارة الزراعة في تحقيق التوازن بين المزارع و المستهلك والتاجر، حيث تقف الوزارة على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

واعتبر أن المزارع الفلسطيني يقف في خط الدفاع الأول للدفاع عن شعبه من خلال المحافظة على أرضه، وتوفير السلة الغذائية للمواطنين في أصعب الظروف والأمكنة.



كما شدد على أن وزارته لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم صمود المزارع وحمايته، داعيا كل الجهات الداعمة إلى المساهمة في تعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها في الحروب والكوارث الطبيعية لتعزيز صمودهم..



من جانبهم، ثمن المزارعون زيارة الوكيل والوفد المرافق له، مطالبين وزارة الزراعة، بمزيد من التسهيلات والدعم لهم،معربين عن تأييدهم لاجراءات الوزارة الأخيرة في ضبط مدخلات الانتاج، و كسر الاحتكار والتزامهم في توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي بأسعار تناسب المستهلك الفلسطيني.