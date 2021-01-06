مستشفى شهداء الأقصى تستحدث خدمة الأنف والأذن والحنجرة

الوسطى- الرأي

أكد د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أنه جاري العمل على استحداث خدمة الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، وذلك ضمن مساعي وزارته لتأمين وتسهيل الحصول على الخدمة للمواطنين فى تلك المحافظة، وتخفيف عبء التنقل بين المحافظات.

جاء ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع أعضاء اللجنة الفنية ورؤساء أقسام الأنف والأذن والحنجرة فى جميع المحافظات، مبيناً أنه تم وضع السياسة والخطة العامة لآلية العمل، وطريقة التوزيع

وأشار د.شتات إلى أنه تم التوافق على أليات العمل وضرورة توفير هذه الخدمة فى مستشفى شهداء الأقصى ، حيث تم اعتمادها من مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح، الى جانب تكليف أحد رؤساء الأقسام برئاسة هذه الخدمة والوقوف على التجهيزات من المستلزمات والأجهزة اللازمة لتفعيل تلك الخدمة فى القريب العاجل.