تربية الوسطى تتسلم أجهزة وأدوات مخبرية من قطر الخيرية

الوسطى- الرأي

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مجموعة من الأجهزة والأدوات المخبرية مقدمة من مؤسسة قطر الخيرية، بحضور رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات محمد أصلان وممثل عن المؤسسة.

وتحدث أبو سويرح عن أهمية هذه الأجهزة والأدوات المخبرية في تنمية مهارات التفكير العليا والمهارات العلمية والعملية والتطبيقية لمواد العلوم ومناهج الفيزياء والكيمياء والأحياء، وشكر أبو سويرح وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة قطر الخيرية على توريد هذه الأجهزة والأدوات اللازمة للمختبرات المدرسية.

وأشاد أبو سويرح بجهود مدارس مديرية الوسطى إدارة وعاملين وخاصة قيمي المختبرات على الدور الكبير الذي يقومون به في تفعيل المختبرات المدرسية وتطويرها وجعل المختبر أحد أهم ركائز ومحاور العملية التعليمية.