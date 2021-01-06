مباحث رفح تنجز قضية السطو على صالة أفراح وسرقة محتوياتها

رفح- الرأي

أنجزت المباحث العامة - قسم مباحث البلد في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، قضية السطو على صالة أفراح في المحافظة والسرقة من داخلها وإتلاف محتوياتها التي قُدّرت بــ"6" آلاف شيكل .

وقال النقيب مدحت زعرب مدير قسم مباحث البلد:" إن المباحث العامة بالقسم باشرت في إجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات حول واقعة السطو على صالة أفراح تعود للمواطن "أ.ق" في المحافظة وسرقة "200" كرسي من داخلها, بعد تلقي تكليفٍ من النيابة العامة لمتابعة القضية ".

وأوضح النقيب زعرب أنه وبعد إجراء البحث والتحري تم الاشتباه بعدد من أصحاب العود الإجرامي وهم المدعو "ق.ش", والمدعو "أ.ج", والمدعو "أ.خ", لافتاً إلى أنه تم استدعائهم إلى التحقيق حسب الأصول القانونية .

وبيّن زعرب أنه وبالتحقيق مع المدعوّيين الثلاثة ومواجهتهم بالأدلة المُحصّلة, اعترفوا بالسطو على صالة الأفراح وسرقة محتوياتها وإتلافها .

وأشار النقيب زعرب إلى أنه تم تحريز المسروقات, وإحالة ملف القضية والمشتبه بهم إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .