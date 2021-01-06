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بالتعاون مع جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل

إدارة التخطيط بالداخلية تناقش الواقع القانوني للأحداث

06 كانون ثاني / يناير 2021 12:40

إدارة التخطيط بالداخلية تناقش الواقع القانوني للأحداث
إدارة التخطيط بالداخلية تناقش الواقع القانوني للأحداث

غزة- الرأي

نظمت إدارة التخطيط في الشرطة الفلسطينية، ورشة عمل حول التعامل القانوني مع الأحداث " الاطفال المخالفين للقانون"، وذلك بمشاركة عدد من ضباط الشرطة ذات الأختصاص وذلك بالتعاون مع جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل.

وذكر منسق الورشة المقدم أحمد مقبل أن الورشة تم عقدها على مدى يومين لمناقشة الواقع القانوني للأحداث وأماكن احتجازهم بالإضافة الى علاقة المؤسسات الحكومية والغير حكومية مع الأحداث.

وقال المقدم مقبل أن هدف الورشة هو الخروج بخطة مشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الأحداث لتوفير الحماية والتوعية لهم.

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