التنظيم والإدارة بالداخلية تعقد دورة للأرشيف الإلكتروني واليدوي

غزة- الرأي

عقدت وحدة التنظيم والإدارة صباح الأربعاء، دورة بعنوان "الأرشيف الإلكتروني واليدوي " للعاملات في قسم الأسرة والطفولة ، بهدف الدورة لتطوير الكادر العامل في قسم الأسرة والطفولة للارتقاء بالعمل



وافتتح الدورة مقدم هاني عبد الوهاب مسئول الرقابة والتفتيش في وحدة العلاقات العامة والإعلام مرحباً بالحضور وأثنى على عمل الإدارة والتنظيم داخل جهاز الشرطة.

وأوضح ملازم الدورة رائد حجازي رئيس قسم الأرشيف أن عدد ساعات الدورة 12 ساعة ، سيتم من خلالها الحديث عن الأرشيف اليدوي وعن المراحل التي تمر بها المخاطبات الصادرة وكذلك الكتب الواردة .