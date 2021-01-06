وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة الشمال تنظم زيارة تفقدية لمزرعة "ماعز السانين" المستوردة وكالة الرأي الفلسطينية التنظيم والإدارة بالداخلية تعقد دورة للأرشيف الإلكتروني واليدوي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: موضوع البسطات يتطلب تعاونًا من عدة أطراف وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التخطيط بالداخلية تناقش الواقع القانوني للأحداث وكالة الرأي الفلسطينية مباحث رفح تنجز قضية السطو على صالة أفراح وسرقة محتوياتها وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتسلم أجهزة وأدوات مخبرية من قطر الخيرية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى تستحدث خدمة الأنف والأذن والحنجرة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعزز مستشفى الصداقة التركى بخدمات تخصصية إضافية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنفذ جولة إرشادية لمزارعي الزيتون والحمضيات وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الزراعة يتفقد مزارعي مدينة غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

التنظيم والإدارة بالداخلية تعقد دورة للأرشيف الإلكتروني واليدوي

06 كانون ثاني / يناير 2021 12:44

التنظيم والإدارة بالداخلية تعقد دورة للأرشيف الإلكتروني واليدوي
التنظيم والإدارة بالداخلية تعقد دورة للأرشيف الإلكتروني واليدوي

غزة- الرأي

 عقدت وحدة التنظيم والإدارة صباح الأربعاء، دورة بعنوان "الأرشيف الإلكتروني واليدوي " للعاملات في قسم الأسرة والطفولة ، بهدف الدورة لتطوير الكادر العامل في قسم الأسرة والطفولة للارتقاء بالعمل 


وافتتح الدورة مقدم هاني عبد الوهاب مسئول الرقابة والتفتيش في وحدة العلاقات العامة والإعلام مرحباً بالحضور وأثنى على عمل الإدارة والتنظيم داخل جهاز الشرطة.

وأوضح ملازم الدورة رائد حجازي رئيس قسم الأرشيف أن عدد ساعات الدورة 12 ساعة ، سيتم من خلالها الحديث عن الأرشيف اليدوي وعن المراحل التي تمر بها المخاطبات الصادرة وكذلك الكتب الواردة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟