"الشباب والثقافة" تكّرم المؤسسات الفائزة في مسابقة المركز الثقافي المثالي

غزة – الرأي:

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء، حفلًا لتكريم الجمعيات والمؤسسات والمراكز الثقافية الفائزة في النسخة السادسة من مسابقة المركز الثقافي المثالي للعام 2020.

وحضر الحفل، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة الأستاذة أميرة هارون، ومدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام العلاقات العامة الأستاذ عارف بكر، ومدير عام الفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، بالإضافة إلى المؤسسات والمراكز المشاركة في المسابقة.

وفاز مركز وطن للثقافة والفنون بالمركز الأول وجائزة قيمتها (700) دولار، وحصل مركز غزة للثقافة والفنون على المركز الثاني وجائزة بقيمة (500) دولار، بينما حصلت جمعية إبداعات شابة على المركز الثالثة وجائزة قيمتها (400) دولار.

وقال محيسن: "تأتي هذه المسابقة في إطار المساعي الحثيثة للهيئة لتطوير الواقع الثقافي الفلسطيني، وتعميق التعاون والشراكة بين الهيئة والمؤسسات الثقافية العاملة في قطاع غزة، وتشجيع المؤسسات على إطلاق قدراتها وطاقاتها الإبداعية التي تعبر عن هويتنا الثقافية الفلسطينية الأصيلة".

وأضاف: "تمثل المسابقة تكريمًا وتتويجًا للمؤسسات والمراكز الثقافية على الجهود المميزة التي بذلتها خلال العام الماضي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ودورها المميز ومساهمتها الفاعلة في رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني".

وأكد محيسن أن الهيئة ستحرص على استمرارية المسابقة للارتقاء بمستوى الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المؤسسات والمراكز الثقافية، ورفع مستوى التنافس والإبداع فيما بينها، بما يخدم المشهد الثقافي الفلسطيني.

بدورها عبرت مديرة مركز وطن الأستاذة دعاء الكيال عن سعادتها بفوز مركزها بالمركز الأول في المسابقة، مؤكدة أن المركز سيواصل نشاطاته الثقافية التي تخدم شرائح المجتمع الفلسطيني.

من جهته ثمَّن أشرف سحويل رئيس مركز غزة للثقافة والفنون جهود الهيئة في تنظيم المسابقة، مؤكدًا أنها تساهم بشكل كبير في تعزيز التنافس بين المؤسسات الثقافية لتقديم أفضل الخدمات الثقافية، داعيًا الهيئة إلى استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للمراكز الثقافية لما فيه من أثرٍ إيجابيٍ في تطوير عملها.

يشار إلى أن عدد (19) مؤسسة ومركز ثقافي تقدم للمشاركة في المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة في شهر أغسطس/ أب 2020.