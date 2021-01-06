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رئيس لجنة المتابعة الحكومية في غزة يتفقد وزارة العمل

06 كانون ثاني / يناير 2021 09:02

د.عوض خلال زيارته للمقر الرئيس لوزارة العمل في غزة
د.عوض خلال زيارته للمقر الرئيس لوزارة العمل في غزة

غزة- الرأي:

نظم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض، زيارة لوزارة العمل للاطلاع على سير الأمور فيها، حيث كان في استقباله وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين والمدراء العامون.

ورحب "الغصين" بالدكتور "عوض" مثمناً اهتمامه بمتابعة كافة المؤسسات الحكومية، وتوجيه ارشادات لتحسين أداء العمل، بما يحقق أفضل خدمة للجمهور.

وأكد على أهمية تعزيز دور الوزارة في الاهتمام بفئة الشباب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومساعدة الريادين منهم على إقامة مشاريعهم الخاصة وزيادة أعداد العاملين في مجال العمل عن بُعد في مختلف التخصصات.

من جهته، أكد "د.عوض" على أهمية سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والتدريب المهني وحاجة سوق العمل الفلسطيني.

وشدد على ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة تساعد على دمج العمال والخريجين في سوق العمل، كما أكد على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتوجيه الباحثين عن عمل إلى العمل في القطاع الاهلي والخاص من خلال تدريبهم على المهارات التي تلامس حاجة السوق.

وثمن جهود وزارة العمل الملموسة في خدمة عدد كبير من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل والعمال.

وبين أن وزارة العمل لها دور كبير وأساسي في تقديم الخدمات لقطاع كبير من قوة العمل، مؤكداً حرص الحكومة التام على تلبية كافة المتطلبات الأساسية لعملها، والتي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لجمهور العمال والخريجين.

بدورهم، عبر موظفو الوزارة عن ارتياحهم لهذه الزيارة لما لها من دور كبير في المتابعة وتعزيز الجهود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لقطاع العمال، أصحاب العمل، والباحثين عمل.

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