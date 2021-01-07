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فيسبوك يلغي أشهر خاصية على الصفحات العامة

07 كانون ثاني / يناير 2021 07:53

فيسبوك يلغي أشهر خاصية على الصفحات العامة
فيسبوك يلغي أشهر خاصية على الصفحات العامة

أعلنت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، إنها ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

 

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”، قالت الشركة في منشور لها إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.

 

وأوضحت الشركة في المنشور: “نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها“.

 

وأشارت فيسبوك إلى أن الإعجاب في الصفحات لم يعكس شعبيتها بشكل حقيقي، وأن العديد من الأشخاص توقفوا عن “متابعة” الصفحات بعد “الإعجاب” بها، وبإزالة زر الإعجاب، ستعكس الصفحات العامة الآن مدى اهتمام المتابعين، الذين سيتابعون الصفحات ويحصلون على محتواها على صفحاتهم بشكل دوري.

 

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