ميسي يقود برشلونة لتجاوز بلباو والارتقاء للمركز الثالث

تغلب برشلونة على مضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدفين، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف المهاجم إينياكي ويليامز هدفًا مُبكرًا منح به التقدم لفريقه بلباو في الدقيقة الثالثة، بعدما تسلم كرة من زميله راؤول غارسيا، ثم اخترق دفاع برشلونة وسدد في الزاوية البعيدة عن الحارس تير شتيغن.

وتمكن لاعب الوسط الشاب بيدرو لوبيز من إعادة الفريق الكتالوني لأجواء اللقاء، بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 14، مستغلا تمريرة من الهولندي فرينكي دي يونك.

وجاء الدور بعد ذلك على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي نجح مع حلول الدقيقة 38 في تدوين اسمه على ثاني أهداف برشلونة، وعليه انتهت مجريات الشوط الأول.

وواصل برشلونة أفضليته في الشوط الثاني واستطاع أن يبتعد بالنتيجة بهدف ثالث أحرزه ليونيل ميسي في الدقيقة 62، قبل أن يسجل إيكار مونياين هدف بلباو الثاني مع دخول اللقاء في وقته البديل.

وبات في رصيد برشلونة 31 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أتلتيكو بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.