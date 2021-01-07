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"داخلية خانيونس" تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:40

"داخلية خانيونس" تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال ديسمبر

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني-8 آلاف و403 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 5 آلاف و836 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 968 مولوداً جديداً، و108 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 259 معاملة، والشؤون القانونية 1758 معاملة، بينما أنجزت 265 معاملة جوازات، الشئون الإدارية والمالية 250 و35 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات

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