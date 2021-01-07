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استفاد منها 400 طالب وطالبة

"الإرشاد المروري" يُلقي محاضرات توعوية لطلبة الثانوية بالوسطى

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:44

"الإرشاد المروري" يُلقي محاضرات توعوية لطلبة الثانوية بالوسطى

ألقت دائرة الإرشاد والتدريب في شرطة المرور والنجدة محاضرات توعوية لطلبة مدرستي عبد السلام للبنين بالنصيرات ومدرسة خولة للبنات بدير البلح.

واستفادة من المحاضرات التوعوية التي كانت بواقع 16 ساعة تدريبية، 400 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة في المدرستين المذكورتين.

وتضمنت المحاضرات التوعوية، التعرف على ماهية السلامة المرورية، وإجراءات حماية الطلاب من مخاطر حوادث الطرق.

كما وشملت المحاضرات التوعية من خطر فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية داخل المركبات والحافلات وفي الشارع وداخل المدرسة وأماكن الإزدحامات.

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