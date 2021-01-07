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بالتعاون التنمية الاجتماعية..

وزارة الأسرى توزع طروداً غذائية على ذوي الأسرى داخل السجون

07 كانون ثاني / يناير 2021 08:49

وزارة الأسرى توزع طروداً غذائية على ذوي الأسرى داخل السجون
وزارة الأسرى توزع طروداً غذائية على ذوي الأسرى داخل السجون

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأسرى والمحررين، امس الأربعاء، بتوزيع طروداً غذائية على أهالي الأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن  كافة أسرى محافظات غزة وعددهم نحو 280 أسير استفادت  أسرهم من هذه الطرود ضمن برامج دعم صمود وإسناد ذوي الأسرى، في ظل الهجمة الشرسة على التي يتعرض لها الأسرى والملاحقات المالية والتضيق عليهم وعلى ذويهم.

وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية بغزة تبذل كل الجهود من أجل تخفيف من معاناة الأسرى وذويهم من باب الوفاء والواجب لهذه الشريحة التي قدمت وناضلت وضحت من أجل الشعب الفلسطينية وقضيته العادلة.

ودعت الوزارة كافة أبناء شعبنا إلى الوقوف خلف قضية الأسرى وذويهم، والتفاعل مع قضايا الأسرى الذين يشكلون خط المواجهة الأول مع هذا الاحتلال.

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