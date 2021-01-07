التنمية الاجتماعية تبحث مع جمعية نجوم الأمل سبل دمج النساء ذوات الإعاقة

غزة- الرأي

أكد مدير عام الرعاية الاجتماعية و التأهيل د. محمد العرعير، على أهمية تنسيق الجهود مع الجمعيات والمؤسسات بما يساهم في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال استقباله وفدا من جمعية نجوم الأمل الممثل في كل من د. اياد الكرنز وأ. لطيفة، لبحث التعاون المشترك.

وخلال اللقاء تحدث العرعير عن دور وزارة التنمية في العمل مع النساء الناجيات من العنف و طبيعة الخدمات التي يقدمها بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية للنساء الناجيات من العنف , مؤكدا على أن عمل وزارة التنمية الاجتماعية مع النساء الناجيات من العنف بشكل عام و لا يوجد هنالك تمييز او استثناءات سواء معاقة او غير ذلك ،

وفى ذات السياق لفت العرعير إلى ان ما يمنع من شمل النساء ذوات الإعاقة ضمن خدمات بيت الأمان يتوقف على الإمكانيات و الطاقم الموجود والمؤهلات و طبيعة الاحتياجات .

وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل منذ فترة وفق دليل الإجراءات الموحد للنساء الناجيات من العنف و تم تقديم هذا الدليل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإقرار ، و أوضح بأن هنالك تنسيق و تواصل مع الجهات ذات العلاقة من الشرطة و الصحة و القضاء .

من جانبه تحدث الدكتور الكرنز عن دور الجمعية و الخدمات التي تقدمها للنساء ذوات الإعاقة للوقاية من العنف وأكد على أن نجاح العمل يتوقف على أن يكون هنالك تكامل في الجهود بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة سواء وزارة التنمية الاجتماعية وزارة الصحة وقطاعات انفاذ القانون من الشرطة والقضاء لتفعيل العمل للتدخل مع النساء ذوات الإعاقة ،مشددا على أن وزارة التنمية هي ذات اختصاص بهذا الموضوع لذلك يجب أن تكون هي المظلة للعمل مع جميع القطاعات المختلفة .

وفي ختام اللقاء اتفق الحضور على ضرورة العمل على إيجاد مكان مناسب ومهيئ لذوات الإعاقة ببيت الأمان، والاعداد لورشة عمل يتم فيها دعوة جميع الأطراف الفاعلة ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات و تحديد طبيعة عملها بهذا المجال العمل على موائمة دليل الإجراءات للنساء الناجيات من العنف ليشمل النساء ذوات الإعاقة بالإضافة إلى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للعمل مع النساء المعنفات من ذوات الإعاقة كما يتم تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بالدراسة التي قامت بها جمعية نجوم الامل عن النساء من ذوات الإعاقة لتحديد الاحتياجات والوقاية من العنف .