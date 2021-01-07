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بعد تسع شهور رهن الاعتقال الإداري

وزارة الأسرى: الشيخ عمر البرغوثي يتنسم حريته

07 كانون ثاني / يناير 2021 09:10

وزارة الأسرى: الشيخ عمر البرغوثي يتنسم حريته
وزارة الأسرى: الشيخ عمر البرغوثي يتنسم حريته

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت ليلة أمس الأربعاء، عن الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف" "67" عاما من قرية كوبر شمال رام الله بعد اعتقال إداري استمر ل"9" شهور . 
وبينت الوزارة ، أن الأسير البرغوثي قد أمضى في الأسر ما مجموعه "30" عاما ، وحكم عليه بالسجن المؤبد 4 مرات، ومؤخراً اعتقلته سلطات الاحتلال هو ونجله بتاريخ 31/3/2020 بعد أن اقتحمت منزلهم.  
يذكر أن  البرغوثي هو شقيق الأسير نائل البرغوثي، ووالد الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، وقد تعرض وعائلته للاعتقال بشكل متكرر ، وهدم منازلهم.

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