مانشستر سيتي أقوى دفاع في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الحالي

يملك فريق مانشستر سيتي ، أقوى خط دفاع في الدوريات الخمس الكبرى، متفوقاً على العديد من الأندية، حيث لم يستقبل الفريق سوى 15 هدف فقط هدفاً في مبارياته بمختلف المسابقات.

ويمتلك السيتي خط دفاع رائع يقدم مستويات جيدة هذا الموسم على كافة الأصعدة حيث يعتبر السماوى أقوى خط دفاع في البريمرليج ولم تسكن شباكه سوي 12 هدف فقط فى منافسات الدورى الانجليزي لكرة القدم من خلال 15 مباراة خاضها حيث يحتل الفريق المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول.

وفى منافسات دوري ابطال أوروبا يملك مانشستر سيتي أقوى خط دفاع في المسابقة الأغلى للأندية فى أوروبا حيث لم تسكن شباكه سوي هدف وحيد سجله بورتو البرتغالى فى المجموعة التى يتواجدن فيها بجانب أولميبك مارسليا الفرنسي وألميباكوس اليونانى .

وسكنت شباكه هدفين فققط فى منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من لاعبي بورنموث وأرسنال الانجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي اليوم في الثالثة والنصف مساء، مع نظيره برمنجهام سيتي على ملعب "الاتحاد"، ضمن مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحجز فريق مانشستر سيتي مقعده فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في مواجهة الديربي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

وبتلك النتيجة يواجه مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية يوم 25 من شهر أبريل المقبل، بعد فوز السبيرز على برينتفورد بثنائية.

من جهته أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، بلاعبيه، عقب التأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في مواجهة الديربي، بالمباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: "كان يومًا حزينًا بالنسبة لعائلة مانشستر سيتي، الماضي تم صنعه من قبل لاعبين استثنائيين، هذا الانتصار من أجل مان سيتي وكولين بيل وعائلته".

وتابع جوارديولا قائلا عن جون ستونز: "أداء رائع آخر، إنه يلعب أربع، خمس، ست مباريات متتالية، وهو شيء عانى منه، إنه ذكى للغاية، يقرأ اللعبة بشكل لا يصدق، كان رائعًا".

وواصل قائلا: "أنا أعلم بأن بطولة كأس الرابطة ليست ببطولة دوري الأبطال، ولكن أربعة نهائيات متتالية أمر مذهل".

وحول مواجهة توتنهام في نهائي الكأس؟ قال جوارديولا: "المباراة ليست الأسبوع القادم، نحن سوف نحاول الوصول لتلك المباراة بأفضل حال، سيكون لدينا ما يكفي من الوقت لنفكر بها".