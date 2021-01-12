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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي يقترب من معادلة تشافي كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ برشلونة

10 كانون ثاني / يناير 2021 08:15

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قترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق تشافى هيرنانديز كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ برشلونة، بعد قيادة البرغوث الأرجنتيني الفريق الكتالونى لسحق غرناطة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

ووصل ميسي إلى مباراة رقم 752 بقميص برشلونة فى جميع المسابقات، بعد خوضه لقاء غرناطة، ونجح فى تسجيل ثنائية من رباعية البارسا فى شباك مضيفه.

ويعد البرغوث الأرجنتيني ثانى أكثر اللاعبين مشاركة فى المباريات بتاريخ برشلونة، برصيد 752 مباراة خلف تشافى هيرنانديز الأكثر مشاركة برصيد 767 مباراة، ويحتل أندرياس إنييستا المركز الثالث برصيد 674 مباراة ثم سيرجيو بوسكيتس 600 مباراة، واحتل المدافع السابق كارليس بويول المرتبة الخامسة برصيد 593 مباراة.

وبات النجم ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 10 أهداف في 15 موسما متتاليا، كما أحرز 53 هدفا من ركلات حرة مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وسجل للمرة الأولى من ركلة حرة منذ يوليو 2020.

ويحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذى يبتعد بالصدارة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة فقط، فيما يأتي غرناطة في المركز السابع بالليجا برصيد 24 نقطة.

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