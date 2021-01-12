خطوات لتسريع عمل ويندوز 10 على حاسوبك



نواجه أحياناً مشكلة في بطء أداء ويندوز 10، فنفقد صبرنا. ولكن هناك طرقاً تساعد على جعل الأداء أسرع. وعلينا أيضاً أن نعرف أن الكثير من الخصائص يتطلب قدراً كبيراً من موارد النظام ما يعني أن أداء الحاسوب قد يتباطأ مع مرور الوقت ومع الاستخدام المتواصل.



وللمساعدة على تسريع ويندوز 10، يمكن اتباع النصائح التالية:

- قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.

- قم بتحديث الويندوز كلما توفر تحديث له.

- تفقّد التطبيقات التي تعمل تلقائياً عند تشغيل الكمبيوتر، واستغنِ عن تلك التي لا حاجة لها كي تتجنب حملها الزائد.

- شغّل برنامج التنظيف Disk Cleanup الموجود في الويندوز لإزالة الملفات والبقايا التي لا حاجة لها.

- احذف البرامج الزائدة التي لا يتم استخدامها.

- قم بتعطيل المؤثرات الخاصة لأنها ثقيلة على الويندوز.

- قم بتعطيل مؤثرات الشفافية لأن استخدامها ثقيل أيضاً على ويندوز.

- قم بزيادة ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، فقد تكون المشكلة متمثلة في صغر حجمها.

- استخدم أقراص SSD (وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة) فهي أسرع بكثير من الأقراص الصلبة الميكانيكية لأنها تستخدم الذاكرة الوميضية.

- شغل صيانة النظام، حيث يتواجد ضمن ويندوز 10 لتأدية مهام روتينية لصيانة النظام ويُجري مسحاً بحثاً عن التحديثات وتفقد ما إذا كانت هناك برمجيات خبيثة.