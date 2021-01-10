وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة توزعان حقائب مهنية لطلاب مركز رفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجري تعديلات على تقاطع صلاح الدين ودوار دولة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل بينهم محاميان وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تكشف قضية سرقة 6800 شيكل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة والتفتيش القضائي يتفقدون مجمع محاكم رفح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تناقش اللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم مجالس إدارة المساجد وكالة الرأي الفلسطينية إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاقها 35 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية مطعم يغلق أبوابه بعد يوم من افتتاحه وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يسمح قريبا للمستخدمين باختبار تشغيل التطبيق على أجهزة متعددة وكالة الرأي الفلسطينية ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها

10 كانون ثاني / يناير 2021 09:03

1
1


تعمل شركة مايكروسوفت على إجراء تغيير على شريط مهام ويندوز 10 قريباً، يتيح للمستخدم الاطلاع على نشرة الأنباء وأخبار الأسهم ومعلومات عن حالة الطقس من شريط المهام مباشرة.
 
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فسيتمكن المستخدمين من النظر بسرعة على حالة الطقس دون الحاجة إلى فتح قائمة البداية في قائمة مصغرة للمحتوى، كما يمكن إضفاء الطابع الشخصي عليها دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق خارجي لهذه الغاية أو البحث عن تلك المعلومات عبر الإنترنت.
 
وتستخدم شركة ميكروسوفت شبكة الأخبار الخاصة بها لتظهر الأخبار والمحتوى من أكثر من 4500 مصدر، فيما تعمل الشركة منذ أشهر على تنسيق هذا الأمر من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي بدورها تسهل على المستخدم معرفة الأخبار ذات الصلة عندما يتم تجاهل القصص أو الإعجاب بها في القائمة.
 
كما يمكن أيضاً تعطيل خاصية شريط المهام الجديدة، حيث قالت ميكروسوفت إنها ستكون عبارة عن تجربة دون إعلانات، ومن المحتمل أن تكون أكثر فائدة من شريط الأشخاص People Bar الذي بنته الشركة في ويندوز 10 قبل بضع سنوات.
 
وقد بدأت ميكروسوفت باختبار هذه الخاصية من خلال برنامج Windows Insiders على قناة تطوير ويندوز 10، ومن المحتمل أن تتوفر لجميع المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور رؤساء وعمداء الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟