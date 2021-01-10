الأمانة العامة والتفتيش القضائي يتفقدون مجمع محاكم رفح

غزة- الرأي

أجرى وفدٌ مكون الامين العام المستشار أشرف فارس الأمين العام، والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية جولة تفقدية لمجمع محاكم رفح .

والتقى الوفد بقضاة المجمع واطلعوا على الحالة القضائية فيه ، لا سيما بعد إنشاء محكمة بداية رفح وتشكيل الهيئة القضائية بها، كما والتقى الوفد أثناء جولته بجمهور المحكمة من المحامين والمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بإنشاء المحكمة التي من شأنها تخفيف عبء التنقل والحركة على المواطنين ، وسرعة انجاز المعاملات ، وتم عقد لقاء مع مدير الشرطة القضائية والموظفين.

من جانبه رحب المستشار أسامة المسارعي رئيس محكمة بداية رفح بالوفد واستعرض خطط العمل في المحكمة والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات القضائية لجمهور المتقاضين وتعكس سرعة وإنجاز القضايا والمعاملات.

وأوضح المستشار أشرف فارس بأنه كانت مقررة الزيارة مع الاخ رئيس المجلس واعتذاره لظرف خاص ، وأشار بانها تأتي في إطار متابعة المجلس الأعلى للقضاء لسير العمل في المحاكم النظامية بالمحافظات الجنوبية وتقييم العمل والوقوف على الصعوبات وتذليلها مشيداً بعمل القضاة والموظفين في مجمع محاكم رفح والشرطة القضائية.

من ناحيته، أشاد المستشار زياد ثابت بسرعة نقل محكمة بداية رفح من خانيونس وتنظيمها وترتيب ملفاتها والبدء بنظر الجلسات في المواعيد المحددة مسبقا دون تأخير في مجمع محاكم رفح .

من جهته أكد المهندس ماهر الرفاتي بأن إدارته وفرت الاحتياجات اللوجستية الضرورية التي سهلت العمل دون تأخير وتعمل حالياً على توفير كل ما يلزم لإعداد بيئة عمل مناسبة للتقاضي، مشيراً لرفد المحكمة بعدد من الكوادر الوظيفية بنقل بعض الموظفين لسد الاحتياج في المحكمة.

من جانبه شكر رئيس قلم مجمع محاكم رفح الأستاذ أكرم ابو طعيمة الموظفين على روحهم العالية وعملهم وفق فريق وسرعتهم في إنجاز وترتيب العمل في المجمع دون تأخير .

وفي نهاية الجولة عبر الجميع عن ارتياحهم واطمئنانهم بنجاح الجهود التي بذلت لإنشاء محكمة بداية رفح والهيئات القضائية فيه ، ونظر الدعاوي والاستئنافات فيها ، وتحقيق الأهداف المنشودة من انشائها