"المباحث العامة" تكشف قضية سرقة 6800 شيكل بغزة

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة قسم شرطة مركز الشيخ رضوان قضية سرقة محفظة إحدى المواطنات، بداخلها مبلغ مالي قيمته 6 آلاف و800 شيكل.

وفي هذا السياق أوضحت المباحث أن المواطنة "ن، ح" تقدمت بشكوى مفادها قيام مجهول بسرقة المحفظة الخاصة بها وبداخلها المبلغ المذكور، أثناء تواجدها داخل أحد البنوك.

وأشار النقيب محمد الحلبي رئيس قسم مباحث الشيخ رضوان أنه وبعد متابعة إجراءات شكوى المواطنة تبين قيام شخص بسرقة المحفظة بعد سقوطها من المواطنة داخل البنك.

وبين أنه ومن خلال البحث والتحري وتدقيق البيانات لجميع من استلموا رواتبهم بذات اليوم، تم الاشتباه بالمدعو "ف، س"، الذي أقر بعملية السرقة بعد استدعائه والتحقيق الأولي معه.

ونوه الحلبي إلى أنه تم ضبط المبلغ المسروق، وإحالة القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وتمهيدًا لعرض المتهم على النيابة.