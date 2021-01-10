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التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة توزعان حقائب مهنية لطلاب مركز رفح

10 كانون ثاني / يناير 2021 10:12

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غزة-الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعة ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل لقاء مع مركز شؤون المراة في مركز الرعاية الاجتماعيةللتدريب المهنى رفح وبحضور مدير دائرة المراكز اجواد المجبر ومندوبة مركز شؤون المراة أ. هناء الزنط وذلك لتوزيع حقائب مهنية على الطلبة والطالبات وخريجين ممن شاركوا في المخيم الصيفى المعرفى لعدد 42طالبةو48طالب .

وتضمن اللقاء كلمات ترحيبية وشكر من مدير دائرة المراكز لمركز شؤون المراة على الانشطة والفعاليات التى ينفذها مركز شؤون المراة في مركز رفح والتي لها أثر واضح فى تفعيل أنشطة المركز وينعكس إيجابا على طلاب المركز وحثهم على الإستفادة من الحقائب المهنية في ممارسة الأنشطة المهنية ضمن عملية تأهيلهم المهني.

بدوره، رحب مدير المركز أ.خالد مسلم بجميع الحضور مؤكدا علي اهمية العلاقة مع مركز شؤون المرأة والمؤسسات المجتمعية لإثراء العمل فى المركز مما ينعكس ايجابا على طلاب المركز ويساهم فى تاهيلهم وتفاعلهم مع بيئة المركز


من ناحيتها ،تحدثت الزنط مندوبة مركز شؤون المراة عن أنشطة مركز المرأة في مركز رفح بعد تقييم لواقع المركز ومتطلباته , مثنية على أجواء التعاون السائدة والتي تساهم في تنفيذ برامجهم ، مؤكده على ضرورة استمرار الشراكة لتحقيق الاهداف المرجوة
 

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