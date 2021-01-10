التنمية الاجتماعية ووزارة الأسرى توزعان طرود غذائية لذوى الأسرى

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارةالأسرى مشروع توزيع الطرود الغذائية لذوى الأسرى داخل سجون الاحتلال من كافة محافظات غزة.
بدوره، أكد الدكتور غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ان هذا المشروع يأتى ضمن دعم الحكومة الفلسطينية فى غزة لشريحة الأسرى وذوىهم فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال ومن الملاحقات المالية والتضييق عليهم وعلى ذويهم من خلال نقص واقتطاع الأموال والمساس بحياتهم المعيشية.
وفي سياق متصل، أشاد حمد، بالتعاون المشترك مع وزارة الأسرى والمحررين فى خدمة هذه الشريحة التى تستحق كل الدعم والاسناد، مشيراً أن ذلك يعتبر أقل القليل بما بتناسب مع من قدم حياته ثمناً من أجل أن يحيا شعبنا الفلسطيني أعزاء كرماء ولمن ضحى بزهرة شبابه داخل سجون الاحتلال من أجل هذا الوطن.