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التنمية الاجتماعية ووزارة الأسرى توزعان طرود غذائية لذوى الأسرى

10 كانون ثاني / يناير 2021 10:22

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غزة-الرأي

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارةالأسرى مشروع توزيع الطرود الغذائية لذوى الأسرى داخل سجون الاحتلال من كافة محافظات غزة.

بدوره، أكد الدكتور غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ان هذا المشروع يأتى ضمن دعم الحكومة الفلسطينية فى غزة لشريحة الأسرى وذوىهم فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال ومن الملاحقات المالية والتضييق عليهم وعلى ذويهم من خلال نقص واقتطاع الأموال والمساس بحياتهم المعيشية.

وفي سياق متصل، أشاد حمد، بالتعاون المشترك مع وزارة الأسرى والمحررين فى خدمة هذه الشريحة التى تستحق كل الدعم والاسناد، مشيراً أن ذلك يعتبر أقل القليل بما بتناسب مع من قدم حياته ثمناً من أجل أن يحيا شعبنا الفلسطيني أعزاء كرماء ولمن ضحى بزهرة شبابه داخل سجون الاحتلال من أجل هذا الوطن.
 

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