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تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي تتيح للروبوتات الكتابة بطريقة برايل للمكفوفين

11 كانون ثاني / يناير 2021 07:48

تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي تتيح للروبوتات الكتابة بطريقة برايل للمكفوفين
تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي تتيح للروبوتات الكتابة بطريقة برايل للمكفوفين

طور فريق من الباحثين بجامعة بريستول الانجليزية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكن تطويعها لتدريب الروبوتات على الكتابة على لوحات مفاتيح لغة برايل الخاصة بالمكفوفين.

ومن المعروف أن برايل هو نظام للكتابة بالحروف البارزة يتيح للمكفوفين قراءة النصوص المختلفة اعتمادا على حاسة اللمس.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" عن الباحث ناثان ليبورا وهو أحد المشاركين في الدراسة قوله إن "الفكرة العامة وراء هذه التجربة هي تعليم الروبوت كيفية أداء المهام الشاقة مثل المهارات اليدوية التي يقوم بها البشر".

وتهدف التجربة التي قام بها ليبورا وزملاؤه إلى تعليم الروبوت كيفية الكتابة على لوحة مفاتيح برايل بفضل تقنيات التعلم العميق، وهي خبرة يتطلب اكتسابها وقتا طويلا من البشر.

ويوكد ليبورا: "من حيث المبدأ... إذا كانت لديك أصابع روبوتية مرنة ومنظومة جيدة للذكاء الاصطناعي، فمن الممكن تدريب الروبوت على أداء أي مهارة يقوم بها البشر بأيديهم".

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