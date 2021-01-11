شركة جوال توقع اتفاقات مع بطلي الدوري الممتاز والكأس

وقعت شركة جوال، اتفاقات جديدة مع الأندية الكروية بقطاع غزة، ضمن جهودها لدعم المؤسسات الرياضية ورعايتها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من رعاية الشركة للأنشطة الرياضية, بنحو نصف مليون شيكل.

فقد وقعت الشركة اتفاقية رعاية مع بطل الدوري الممتاز للموسمين الأخيرين نادي خدمات رفح، وكذلك بطل الكأس شباب رفح، كما شملت الاتفاقية نادي شباب جباليا، أحد الأندية الشابة التي حافظت على وجودها في مسابقة الأضواء، ضمن المنحة التي ستقدمها لـ ٢٠ نادياً 2021.

وقد حصل كل نادٍ على مبلغ ٢٠٠٠ دولار، مقابل وضع العلامة التجارية للشركة في مرافق النادي, على أن يستمر التوقيع حسب الجداول المعدة من شركة جوال.

بدورها، قدمت الأندية شكرها على وقفتها ودعمها للرياضة الفلسطينية، وفي مقدمتها الأندية، متمنين أن تستمر هذه الاتفاقات، وأن تتطور، بهدف التخفيف عن أعباء الأندية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة بسبب جائحة كورونا