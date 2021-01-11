بطولة مصر: الزمالك يواصل مطاردته للأهلي

واصل الزمالك مطاردة غريمه الاهلي على قمة الدوري المصري لكرة القدم بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة على ملعب الجيش بالسويس، وذلك في ختام المرحلة السادسة.

تقدم الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم "اوباما" (17)، واضاف امام عاشور الهدفين الثاني والثالث (49 و72).

ورفع الزمالك رصيده الى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن الاهلي المتصدر بنفس رصيد النقاط وبينهما مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة وحيدة تذيل بها جدول الترتيب في المركز الثامن عشر.

وكانت المباراة الاولى لعبد الحميد بسيوني العائد لتدريب طلائع الجيش خلفا للمدرب المستقيل طارق العشري.

وجاء الشوط لأول جيدا فنيا حيث تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وان كان الزمالك الاخطر والاكثر فعالية على المرمى.

ومن هجمة منظمة ارسل حازم امام عرضية متقنة حولها اوباما رأسية على يمين محمد بسام محرزا هدف التقدم للزمالك (17).

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي وسدد عاشور كرة قوية ارتدت من القائم الايسر (23)، ورد المنفرد مهند لاشين بتسديدة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى ابو جبل (39) الذي أبعد بعدها كرة احمد سمير بصعوبة (43).

وفي الدقيقة 49، نجحت المحاولة التالية لعاشور بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الايسر وسكنت شباك بسام. ورد البديل ناصر منسي بتسديدة قوية ابعدها ابو جبل الى ركنية (68).

ومن هجمة مرتدة منظمة اضاف عاشور الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة قوية على يسار بسام (72).

وفرض الجونة تعادلا سلبيا على مضيفه غزل المحلة، رافعا رصيده إلى 12 نقطة وتراجع للمركز الثالث، فيما رفع صاحب الأرض رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

وبهدف من النيران الصديقة اقتنص مصر المقاصة فوزاً قاتلا على ضيفه أسوان 1-صفر.

وسجل هدف المقاصة هيثم الفيل مدافع اسوان بالخطأ في مرماه (90+3).

ولعب أسوان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 عقب طرد مدافعه محمد جابر إثر الخشونة المتعمدة مع الاوغندي خالد أوتشو.

ورفع المقاصة رصيده إلى 10 نقاط متقدماً للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.