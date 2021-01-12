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أتلتيكو مدريد يستضيف إشبيلية فى مواجهة نارية بالدوري الإسباني

12 كانون ثاني / يناير 2021 08:19

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يخوض فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره إشبيلية، في العاشرة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2012، ويدخل أتلتيكو مدريد مواجهة الليلة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من إجمالي 15 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، فيما يأتي إشبيلية في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 16 مباراة.

ويسعى الروخى بلانكوس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا، من أجل توسيع الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد.

وكان إشبيلية انتزع تعادلا مثيرا من أتلتيكو مدريد بهدفين لكل منهما، في الزيارة الأخيرة التي حل فيها ضيفا على الروخى بلانكوس بملعبه في الدوري الإسباني فى الموسم الماضى.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، أعلن في وقت سابق بشكل رسمي تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الليجا، بسبب العواصف الثلجية التي ضربت العاصمة مدريد.

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