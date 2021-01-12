ميسي يتصدر والنصيري يدخل القائمة

واصل ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الليجا، والتي شهدت مبارتين، مساء الإثنين، بين إلتشي ضد خيتافي وهويسكا ضد ريال بيتيس، والتي جاءت نتائجهما إيجابية في أسبوع مثير على كافة المستويات.

وعلى الرغم من تسجيل ليونيل ميسي 11 هدفاً حتى الآن إلا أنه يواجه مطاردة قوية من جانب بعض اللاعبين، أبرزهم جيرارد مورينو لاعب فياريال، الذي سجل 10 أهداف وبفارق هدف وحيد عن المهاجم الأسطوري للمنتخب الأرجنتين، وياجو اسباس هداف فريق سيلتا فيجو الذي له 9 أهداف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

كما يأتي ضمن اللاعبين الذين يطاردون قمة ترتيب هدافي الدوري الاسباني النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أحرز 8 أهداف بالتساوي مع يوسف النصيري.

ودخل المغربى يوسف النصيرى، نجم إشبيلية، المنافسة على صدارة ترتيب هدافى الدورى الإسبانى للموسم الحالي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" خلال مواجهة فريقه إشبيلية أمام ضيفه ريال سوسيداد ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدورى الإسبانى يوم السبت الماضي.