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قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تضع ليفربول فى مواجهة نارية ضد مانشستر يونايتد

12 كانون ثاني / يناير 2021 08:33

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أسفرت قرعة الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية ستجمع متصدري ترتيب البريميرليج مانشستر يونايتد ضد ليفربول في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب "أولد ترافولد"، في الفترة من 22 الى 25 يناير الجاري في واحدة من المفاجآت النارية للبطولة.

وسيواجه آرسنال حامل اللقب شروزبري أو ساوثهامبتون بعد تأجيل مباراة الدور الثالث بعد تفشي فيروس كورونا في الدوري الثاني.

وحجز فريق ليفربول مقعده في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة للموسم الجارى 2020-2021.

وجاءت قرعة الدور الـ 4 من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي..

تشيلينتهام - مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد - ليفربول

ساوثهامبتون/ شريزبيري - أرسنال

تشورلي - وولفز

تشيلسي - لوتون

برينتفورد - ليستر

ويكومب - توتنهام

ايفرتون - شيفيلد وينزداي

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