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ثغرة كبيرة في" واتساب"...بعد التحديث الجديد

12 كانون ثاني / يناير 2021 09:06

ثغرة كبيرة في" واتساب"...بعد التحديث الجديد
ثغرة كبيرة في

بدأ عملاق محركات البحث، غوغل" في فهرسة مجموعات التواصل عبر تطبيق "واتساب"، وإظهارها إلى العامة، مما يعني القضاء على جانب كبير من الخصوصية التي كان يتمتع بها مستخدمو التطبيق.
ويأتي هذا التطور الذي كشف عنه باحث هندي في الأمن السيبراني، بعد أيام على الإعلان عن تغيير سياسة الخصوصية في التطبيق، بما يجبر المستخدمين على مشاركة بعض من معلوماتهم مع "فيسبوك"، مما أثار غضبا واسعا.

وقال الباحث راجشكار راجاريا في تغريدة على "تويتر" إن المجموعات في التطبيق لم تعد آمنة كما تتوقع.

ونشر الباحث صورة توثق فهرسة "غوغل" لبعض المجموعات على "واتساب".

وأضاف أن المجموعات التي تتشكل عبر إرسال رابط إلى المستخدمين من أجل الانضمام إليها معرضة لاختراق بياناتها.

والاختراق يعني أن الملفات الشخصية للمشاركين في هذه المجموعات ستصبح متاحة لأي شخص على الإنترنت، وقد يستطيع أي شخص الالتحاق بالمجموعة والحصول على البيانات السرية فيها.

وذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية" بأنه تم اكتشاف هذا الأمر للمرة الأولى في عام 2019، ويبدو أنه تم معالجته العام الماضي بعد أن أصبح شائعا.

وقد تكون المجموعات التي ترسل روابط إلى المستخدمين للاشتراك بها، عرضة للاختراق.

وذكرت مواقع تقنية أن الثغرة الأمنية موجودة بالفعل، وثمة مجموعات على "واتساب" يمكن الانضمام إليها عنوة، بما يمكن القراصنة من العثور على معلومات من قبيل أرقام الهواتف وصور حساباتهم، وذلك بعد بحث بسيط في "غوغل".

وقد يظل المخترق لبعض الوقت في المجموعة قبل أن يتم اكتشاف أمره.

وأشارت البوابة أن "واتساب" ربما يعمل حاليا على إصلاح هذه الثغرة.

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