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سامسونغ تبتكر ريموت كنترول "استثنائيا"

12 كانون ثاني / يناير 2021 09:21

سامسونغ تبتكر ريموت كنترول "استثنائيا"
سامسونغ تبتكر ريموت كنترول

حققت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية طفرة في عالم أجهزة التحكم عن بعد، وذلك بتصنيعها لريموت كنترول يعمل بالطاقة الشمسية، كما أنه يمكن شحنه عن طريق الإضاءة الداخلية للمنزل، مما يلغي الحاجة إلى بطاريات قابلة للاستبدال.
وأعلنت "سامسونغ" عن اختراعها كجزء من مخطط "Going Green" الخاص بشاشتها التلفزيونية، وهو مصنوع من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحتوي جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، والمسمى جهاز التحكم عن بعد في الخلايا الشمسية، على لوحة شمسية صغيرة، ويمكن شحنها باستخدام الضوء الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى توصيله بالكهرباء.

وتقدّر "سامسونغ" أنه بفضل اختراعها الجديد ستتمكن من منع إهدار ما يقرب من 99 مليون بطارية على مدار 7 سنوات.

وتعهدت "سامسونغ" بتقليل البصمة الكربونية لأجهزتها التلفزيونية على مدار السنوات العديدة القادمة، فضلا عن السعي لتقليل استهلاك الطاقة في منتجاتها واستخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.

يشار إلى أن العديد من عمالقة التكنولوجيا بدأوا في اتخاذ مجموعة من الخطوات للحفاظ على البيئة، ومن أبرزها شركة "آبل" الأمريكية التي توقفت في العام الماضي عن توفير مقابس الشحن مع هواتف "آيفون" الذكية، وذلك سعيا منها لتقليل الوزن وحجم العبوة المطلوبة لكل جهاز.

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