جهاز بحجم العملة يراقب العلامات الحيوية لاكتشاف أعراض فيروس كورونا

أطلقت شركة BioIntelliSense جهاز بحجم العملة يسمى BioButton في أول معرض رقمي للإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، والذي يراقب العلامات الحيوية للمستخدمين لاكتشاف أعراض فيروس كورونا المحتملة، حيث يهدف الابتكار الجديد إلى الحفاظ على سلامة الأشخاص.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم السماح باستخدام الجهاز من جانب إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ويتم توصيل الجهاز بالجلد بمادة لاصقة طبية، ويستخدم مستشعرًا لتتبع درجة حرارة جلد مرتديها ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب ومستوى النشاط وجودة النوم.



كما يتم إرسال البيانات إلى تطبيق مصاحب يقوم بحساب القياسات، لتحديد ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا، حتى قبل أن يشعر هو نفسه بالمرض.



واضطر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لاستضافة الحدث الشهير عبر الإنترنت بالكامل بسبب الوباء المستمر هذا العام، لكن الموقع الجديد الكترونيا، لم يمنع الشركات من التباهي بابتكاراتها الجديدة والعديد منها مرتبط بالفيروس.



ويعد BioButton عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه لمرة واحدة يراقب باستمرار العناصر الحيوية على مدار بضعة أيام وحتى 90 يومًا، ثم يتم إرسال مؤشرات المؤشرات الحيوية من خلال تقنية المستشعر الحيوي الخاصة بالجهاز والتحليلات المتقدمة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يصاب المستخدم بأعراض فيروس كورونا.



تشمل قائمة الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإرهاق، لكن هناك أعراض أخرى تقول إن الفيروس يمكن أن يسبب فقدان حاسة التذوق أو الشم.



يقدم التطبيق المصاحب، المسمى BioMobile، استطلاعات شاشة يومية للمستخدمين توفر إشعارات "Cleared" أو "Not Cleared"، والتطبيق متاح لكل من iOS و Android.



وحصل BioIntellilSense أيضًا على جائزة "أفضل ابتكار" في CES 2021، والتي تُمنح فقط للمنتج الأعلى تقييمًا في كل فئة، ولا يتم ضمانه لأي فئة في أي عام ما لم يتجاوز إجمالي الدرجات لمنتج حدًا استثنائيًا.



وعلى الرغم من أن BioButton قادر على تحديد أعراض العدوى في غضون أيام قليلة، إلا أنه غير قادر بعد على تحديد الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا.

